Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 28 Dicembre 2023

Game of Thrones Rebel Moon

Nel cast di Rebel Moon: figlia del fuoco – Parte 1 ci sono sia Ed Skrein che Michiel Huisman, gli interpreti di Daario in Game of Thrones

Rebel Moon, i due Daario nel film

C’è un po’ di Game of Thrones in Rebel Moon: Figlia del fuoco – Parte 1. La prima parte della saga in due capitoli è uscita su Netflix lo scorso 21 dicembre. Un cast di primordine per il film diretto da Zack Snyder che vede, tra i tanti protagonisti, anche Charlie Hunnam e Anthony Hopkins (tanto per citare qualche nome).

Al centro del racconto troviamo il Mondo Madre, un pianeta in una galassia lontana che ha vissuto in tempi di pace per diversi anni. Lo status quo viene però improvvisamente rovesciato quando il re e la regina vengono improvvisamente usciti da un misterioso assassino.

Questo cambiamento permetterà a diverse fazioni di opporsi al nuovo regime e la pace che ha regnato per anni è costretta a lasciare il suo spazio a un nuovo periodo di guerre. Per i fan de Il trono di spade questo film assume un significato importante per un altro motivo.

Nel cast della pellicola ci sono infatti due attori della saga HBO e, in particolar modo, entrambi gli interpreti che hanno interpretato un personaggio della serie: Daario Naharis. L’uomo è l’affascinante comandante degli Stormcrows completamente devoto a Daenerys Targaryen.

Durante il suo percorso all’interno dello show sarà un confidente speciale per la madre dei draghi e avrà una storia con lei. La prima apparizione di Daario in Game of Thrones è avvenuta nel corso della terza stagione. In quel caso il personaggio aveva il volto di Ed Skrein.

Dalla quarta alla sesta annata Naharis ha subito un “recasting” e a interpretare quel ruolo è stato scelto l’attore Michiel Huisman. Ora entrambi gli interpreti si sono ritrovati in Rebel Moon.

Nel film Skrein veste i panni di Atticus Noble, un ammiraglio nonché il braccio destro di Balisarius. Huisman interpreta invece il ruolo di Gunnar, un agricoltore e amico di Kora che si unisce a lei nei tentativi di difendere il suo mondo natale, Veldt.

I fan di Game of Thrones che hanno visto il film si sono accorti di questo simpatico dettaglio e lo hanno segnalato sui social. Il secondo capitolo della saga di Rebel Moon uscirà il prossimo 19 aprile, sempre su Netflix.