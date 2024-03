Rebecca Ferguson di Dune ha provato a far licenziare un collega che le urlò contro

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Febbraio 2024

Dune

Il racconto di Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson ha condiviso con il pubblico una brutta esperienza che le è capitata su un set cinematografico. L’attrice svedese è attualmente al cinema con Dune – Parte Due. Nel secondo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve la Ferguson torna a vestire nuovamente i panni di Lady Jessica, la madre di Paul Atreides (interpretato da Timothée Chalamet).

In questi giorni perciò Rebecca, come il resto del cast, è impegnata in una forte campagna pubblicitaria per presentare il film in tutto il mondo. Proprio durante questo press tour l’attrice ha raccontato un’esperienza tutt’altro che piacevole che le è capitata su un set.

Senza specificare il nome né il genere del suo collega, la Ferguson ha rivelato che una star con cui ha avuto a che fare è stata “assolutamente un’idiota“. “Questo essere umano era così insicuro e furioso perché non riusciva a far uscire le scene. Credo di essere stata molto vulnerabile e a disagio per il fatto di essere stata sgridata“, ha rivelato.

“Piangevo quando uscivo dal set. Questa persona mi guardava letteralmente davanti a tutta la troupe e diceva: ‘Ti definisci un’attrice? Questo è ciò con cui devo lavorare? Che cos’è questa?'” – ha proseguito nel racconto Rebecca Ferguson – “E io sono rimasta lì, a pezzi. Succede, ma siccome questa persona era la numero uno nella lista delle chiamate, non c’era nessuna rete di sicurezza per me“.

L’attrice ha poi aggiunto che un giorno scelse di non subire più e rispose a tono al/alla collega scortese. “Nessuno mi guardava le spalle. Ricordo che il giorno dopo sono entrata in scena e ho detto: ‘Vattene dal mio set’. È stata la prima volta che ho alzato la voce“, ha raccontato Rebecca.

“Ricordo che ero così spaventata, ho guardato questa persona e le ho detto: ‘Puoi andartene, non voglio vederti mai più. E poi ricordo che i produttori dissero: ‘Non potete fare questo al numero uno. Dobbiamo permettere a questa persona di stare sul set’“, ha concluso. Ovviamente sul web in molti hanno cercato di capire chi potrebbe essere l’interprete in questione e hanno avanzato diverse ipotesi. Congetture che però, molto probabilmente, non avranno mai una risposta…