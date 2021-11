Le prevendite di No Way Home in Italia

Ormai l’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home è prossima, e infatti è stata anche comunicata la data in cui escono le prevendite dei biglietti al cinema. Quando sono disponibili quindi i biglietti per No Way Home in Italia?

Come comunicato dalla catena di circuiti AMC Theatres, le prevendite di Spider-Man: No Way Home sono disponibili dalla mezzanotte di lunedì 29 novembre 2021. Ecco cosa ha scritto AMC sulla sua pagina Twitter: “I nostri sensi di ragno si sono attivati… i biglietti di Spider-Man: No Way Home saranno messi in vendita il prossimo Spider-Lunedì, 29 novembre, impostate i promemoria per ricordarvi di acquistare il vostro biglietto per i cinema AMC“.

Questo discorso riguarda quindi gli USA, anche se in molti altri stati del mondo le prevendite sono partite nello stesso momento. Per l’Italia invece non ci sono informazioni su quando escono i biglietti di Spider-Man No Way Home, anche se il film uscirà due giorni prima rispetto agli States. Infatti il terzo film dell’Uomo Ragno di Tom Holland uscirà il 15 dicembre nei nostri cinema e negli USA il 17.

Su Twitter i fan italiani si stanno interrogando sul loro destino, tanto che alcuni hanno anche chiesto lumi a UCI Cinemas. La catena di cinema ha però risposto di non avere informazioni sulle prevendite di Spider-Man No Way Home, pertanto restiamo in attesa di capire quale sarà il nostro destino.

Sembra che non sarà oggi 29 novembre il giorno in cui usciranno i biglietti di Spider-Man No Way Home. In ogni caso vi consigliamo di controllare i siti dei vostri cinema di fiducia, perché pare che alcuni stiano già vendendo le prevendite.

Ciao Elia, al momento non è prevista oggi l'apertura delle prevendite in Italia, continua a seguirci — UCI Cinemas (@UCI_Cinemas) November 29, 2021

