Leila Sirianni | 9 Ottobre 2023

Il direttore creativo della Pixar Pete Docter ha spiegato in una recente intervista come cambieranno i prossimi film, dopo Elemental

Pete Docter di Pixar riflette sui prossimi film dello studio

Il direttore creativo di Pixar Pete Docter ha rilasciato un’approfondita intervista a The New York Times, durante la quale ha sottolineato come i film dello studio cambieranno dopo Elemental.

Docter ha alle spalle rinomati progetti Pixar, tra cui Monsters & Co., Up e Inside Out. Ha preso il posto di John Lasseter nel ruolo di direttore creativo nel 2018.

Elemental è l’ultimo film Pixar uscito al cinema e dopo un esordio allarmante, è riuscito a superare diversi ostacoli al botteghino.

Nonostante il lento successo riscosso, il lungometraggio ha suscitato una seria discussione sul recente trend di film deludenti appartenenti allo studio, come ad esempio Lightyear dello scorso anno.

Parlando con il New York Times, Docter si è soffermato, come detto, sulle modalità in cui i prossimi film Pixar cambieranno, in seguito all’uscita di Elemental.

Il regista ha spiegato che le storie più classiche, come ad esempio quelle di Toy Story, che tra l’altro tornerà con un quinto film, si basano su idee che tutti portano con sé da bambini.

Con Elemental, invece, il focus è cambiato e Docter ritiene che la Pixar dovrebbe esaminare più attentamente il tipo di storie a cui intende dedicarsi, puntando su ciò che ha permesso allo studio di comunicare con il pubblico fin dall’inizio.

Ho sempre pensato che Elemental avrebbe parlato a molte persone, e sono così felice che l’abbia fatto. Ma abbiamo anche dato un’occhiata ai progetti su cui stiamo lavorando ora. Quali sono i tipi di film che vogliamo realizzare? Penso davvero di volermi concentrarmi su ciò che ci ha permesso di comunicare con il pubblico fin dall’inizio.

Confrontando i film più recenti della Pixar con i grandi successi del passato, risulta chiara una cosa: Pixar deve mirare ad un ritorno alle origini, che non vuol dire accantonare l’innovazione, per avere un futuro rigoglioso.

Sebbene Elemental e anche Luca, uscito però in streaming e in un periodo critico, siano comunque state aggiunte meritevoli, non hanno portato in scena ciò che ha reso grande la Pixar.

Parliamo di quei temi semplici ma salienti, legati a questioni del mondo reale, che possono essere adeguatamente tradotti per un pubblico più giovane, così da indurre alla riflessione. Tra questi rientrano l’essere genitori, la complessità del diventare grandi e anche i cambiamenti climatici.

Il fatto che Pete Docter intenda tornare in qualche modo alle origini dello studio, fa ben sperare per il futuro della Pixar.