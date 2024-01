Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 24 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Una nuova serie da protagonista assoluto per Pierpaolo Spollon! Nuovo impegno per l’attore di Doc – nelle tue mani

Nuova serie per Pierpaolo Spollon

È un periodo d’oro, che dura ormai da diversi anni, per Pierpaolo Spollon. L’attore padovano sta diventando un vero e proprio punto di forza della televisione italiana. Negli ultimi anni Spollon è stato tra i protagonisti delle fiction più importanti della Rai.

Da Che Dio ci aiuti a Blanca passando per La porta rossa su Rai Due. Come non citare poi, ovviamente, Doc – nelle tue mani. Nel medical drama campione di visualizzazioni di Rai Uno Pierpaolo veste i panni di Riccardo Bonvegna, uno dei medici del Policlinico Ambrosiano presente nella serie sin dalla sua primissima stagione.

In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter Roma, Pierpaolo ha anche giocato un po’ fantasticando sul suo futuro nello show Lux Vide e ha ironizzato su un possibile Riccardo primario. “Ma io ci penso eh, perché nei momenti di delirio attoriale ti dici ‘ma dove andrà a finire questo tipo?’. E non so, potrei anche dirti che qualcosa in merito potremmo aver seminato, in questa terza stagione“, ha raccontato.

Ma nel futuro di Pierpaolo Spollon è in arrivo una nuova serie tv, questa volta da protagonista assoluto. A rivelarlo è stato lui stesso alle pagine di TeleSette, la guida tv più famosa del mondo dell’editoria. L’attore veneto ha svelato che “per quest’anno c’è in ballo una serie da protagonista“.

Spollon non si è sbilanciato oltre e non ha rivelato di che progetto si tratta. Ma non è finita qui. Perché le doti da mattatore di Pierpaolo potrebbero essere utilizzate anche per la conduzione. “Sì, qualcosa c’è ma nulla di certo”, ha spiegato l’attore che è stato da poco protagonista dello show Karaoke Night su Prime Video.

Alla fine del 2023, dopo essere uscito di scena da Blanca al termine della seconda stagione, Spollon ha anche esordito in Odio il Natale 2. Nella serie campione di views di Netflix con protagonista Pilar Fogliati Pierpaolo ha vestito i panni di Filippo, il nuovo vicino di casa di Gianna.