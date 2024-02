Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 15 Febbraio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Le parole di Pierpaolo Spollon

La terza stagione di Doc – nelle tue mani sarà l’ultima che potrà contare sulla presenza di Pierpaolo Spollon? L’attore padovano fa parte del cast del medical drama dalla stagione 1. Suo il ruolo di Riccardo Bonvegna, uno dei medici più apprezzati della serie e tra i migliori dell’equipe del primario Andrea Fanti.

La terza annata della serie è ripartita da un dramma vissuto dal personaggio. Al termine della passata stagione infatti Riccardo ha dovuto dire addio alla sua fidanzata Alba, morta a causa di un batterio contratto sul lavoro. I nuovi episodi sono perciò quelli della rinascita per il medico, che è tornato in ospedale dopo un lungo periodo in solitudine.

Da giovedì 15 febbraio Doc 3 ritornerà in onda con le puntate 9 e 10 dopo lo stop forzato a causa del Festival di Sanremo. Scopriremo pertanto come evolverà la storyline di Bonvegna e anche il suo legame con Martina Carelli, una delle nuove specializzande del Policlinico Ambrosiano.

In attesa di scoprirlo in molti hanno iniziato a interrogarsi sul futuro nella serie di Pierpaolo Spollon. I dubbi in merito sono nati in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore nel corso di un’intervista al portale La Freccia che lasciano intendere la fine della sua avventura nel medical drama.

“Mi ha fatto conoscere al grande pubblico, regalandomi amicizie meravigliose e l’esplorazione di un ruolo complesso“, dichiara l’attore parlando della sua esperienza nella serie. “Ma mi ha tolto tante energie, infatti è arrivato il momento di ricaricarsi“, ha poi aggiunto.

E sono proprio le ultime parole che hanno insinuato il sospetto nel pubblico. Che Spollon abbia di fatto annunciato la volontà di prendersi una pausa dalla serie e di lasciare il medical drama? In passato Pierpaolo ci ha già abituati a uscite di scena clamorose dei suoi personaggi.

Prendiamo ad esempio il personaggio di Sebastiano, che ha lasciato Blanca dopo appena due stagioni, o quello di Emiliano, uscito di scena da Che Dio ci aiuti sempre dopo due annate. Per l’attore è arrivato il momento di salutare anche Bonvegna?