La showrunner ha spiegato perché questi due personaggi non si sono ancora baciati nel finale di XO Kitty 2

Attenzione agli spoiler! Tutti i fan di XO Kitty 2 si stanno chiedendo perché Kitty e Min Ho non si sono baciati nell’episodio finale. A rivelare il motivo ci ha pensato la showrunner.

Perché Kitty e Min Ho non si sono baciati in XO Kitty 2

XO Kitty 2 ha lasciato gli spettatori davanti un cliffhanger che fa pensare a un futuro tra Kitty e Min Ho. Tuttavia, il pubblico non è ancora soddisfatto perché per qualche motivo i due protagonisti non si sono dati il bacio che tutti quanti stanno aspettando.

Nell’ultima scena, infatti, vediamo Min Ho che sta per partire con la famiglia per l’estate e sta salutando Kitty. Dopo essersi abbracciati lui se ne va e comincia un monologo interiore della ragazza, la quale cerca di convincersi che non è ancora il loro momento. Subito dopo però lo ferma e gli chiede se può unirsi a lui, lasciando intendere che passeranno diversi mesi insieme.

Ma perché il bacio ancora non c’è stato? A rivelarlo durante una chiacchierata con Netflix, è stata la showrunner Jessica O’Toole: “Il desiderio è qualcosa che fa parte dei sentimenti di Kitty e anche il pubblico deve provarlo“. Si sta costruendo quel momento molto lentamente anche se risulta evidente che tra i due ci sia una certa tensione sentimentale.

La loro chimica si vede anche nella scena del ballo e la showrunner di XO Kitty 2 spiega che “quei momenti servono a rilasciare un po’ di pressione visto che non c’è ancora stato il bacio“. Forse, sempre che venga confermata, questo romantico momento lo vedremo nella terza stagione ma fino ad allora dovremo solo pazientare.

Nel caso in cui la serie TV dovese venire rinnovata vi terremo aggiornati con tutte le news.