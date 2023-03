Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 7 Marzo 2023

DC Marvel

Mark Ruffalo mette in guardia la Marvel dal nuovo DCU

Secondo il pensiero di Mark Ruffalo, il nuovo DCU gestito da James Gunn e Peter Safran dovrebbe essere fonte di preoccupazioni per la Marvel. Così ha riportato The Direct.

L’attore, tra gli storici volti dello studio sotto Disney per cui ha interpretato al cinema e non solo Bruce Banner, ovvero Hulk, ha commentato il futuro dell’universo DC. Quest’ultimo, come saprete è in via di rigenerazione.

Con l’assunzione di Gunn e Safran a capo dei DC Studios, infatti, è stato ben presto chiaro che le cose sarebbero radicalmente cambiate. Col tempo, poi, abbiamo avuto più di una prova di ciò.

Molti personaggi subiranno un recasting, basti pensare a Superman, che non avrà più il volto di Henry Cavill, oppure a Batman, per citare solo un paio di esempi.

Di recente, l’interprete di Hulk è stato ospite all’Emerald City Comic-Con, un evento annuale organizzato a Seattle per gli appassionati di fumetti.

In quell’occasione Mark Ruffalo si è espresso su cosa potrebbe significare per la Marvel l’esplosione del nuovo DCU. All’attore, in realtà, è stato chiesto in modo particolare se avesse qualche consiglio per lo “studio rivale”.

L’uomo dietro Bruce Banner non è stato di molte parole, ma le sue dichiarazioni sono state ben precise. A detta sua, infatti, Marvel dovrebbe preoccuparsi per il nuovo capitolo verso cui viaggiano i DC Studios.

Direi di assumere James Gunn, perché nessuno è in grado di fare questo lavoro meglio di lui. E Marvel dovrebbe sudare perché James Gunn è davvero incredibilmente dotato e credo che sarà formidabile per il franchise.

Più che consigli, Mark Ruffalo si è trovato a spendere parole di grande fiducia nei confronti del regista di The Suicide Squad.

Nonostante l’attore non abbia mai recitato in un film del MCU diretto da Gunn, i suoi Guardiani della Gallassi hanno giocato un ruolo molto significativo sia in Avengers: Infinity War che in Avengers: Endgame, che vedono entrambi nel cast la star di She Hulk.