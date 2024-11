Pedro Pascal potrebbe aver spoilerato il profilo Instagram non ufficiale (e segreto) del collega Paul Mescal

Lo “spoiler” di Pedro Pascal

Pedro Pascal potrebbe aver spoilerato (forse inavvertitamente) il profilo Instagram del suo collega Paul Mescal. Il protagonista de Il Gladiatore 2 non ha più un account ufficiale da oramai diversi anni. Il profilo verificato dell’interprete è stato infatti da lui stesso rimosso.

Eppure Mescal, esattamente come uno di noi, dovrebbe aver un side account segreto e non ufficiale con cui monitora ciò che succede sul web. Purtroppo per lui però Pascal potrebbe avergli rovinato i piani. Negli scorsi giorni l’attore, che nel secondo capitolo firmato Ridley Scott veste i panni del generale romano Marco Acacio, ha pubblicato una serie di foto dal set di Malta.

Nell’album ci sono i vari attori che hanno partecipato alle riprese: da Joseph Quinn a Connie Nielsen, storica protagonista del primo film, fino a Paul Mescal. Ognuno di loro è stato taggato negli scatti in cui appare. Anche Mescal che, ufficialmente, non ha un account Instagram.

ll presunto profilo di Paul Mescal taggato da Pedro Pascal

Nello screenshot che potete vedere qui in alto vi mostriamo il profilo che è stato taggato da Pedro Pascal in tutte le foto in cui appare il collega. Si tratta di un account chiuso chiamato @bigbreadpedlar che conta più di 127mila follower.

Come foto c’è un palazzo illuminato nella notte. L’unica cosa che appare nella bio è un link dove i follower vengono invitati a fare una donazione a favore di una maratona di Normal People (serie che ha dato il successo a Paul) a favore dell’UNICEF.

Secondo molti perciò si tratterebbe del profilo non ufficiale utilizzato da Mescal per navigare sul web. E, sempre secondo i fan, il suo collega Pedro avrebbe di fatto spoilerato il suo piccolo segreto.

Nel frattempo Il Gladiatore 2 continua a ottenere ottimi numeri al box office. Sono stati già superati in tutto il mondo i 220 milioni di dollari di incasso.