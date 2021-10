Squid Game, l’attore Park Hae Soo è diventato papà per la prima volta

3 L’annuncio di Park Hae Soo

Lieto evento per l’attore Park Hae Soo. Se questo nome non ti dice nulla, forse possiamo aiutarti dicendo che si tratta di uno degli attori protagonisti della serie del momento targata Netflix. Stiamo ovviamente parlando di Squid Game, lo show sudcoreano in cui un gruppo di concorrenti squattrinati si cimenta in un pericoloso gioco al massacro dove chi perde viene barbaramente ucciso. In poche settimane dalla sua uscita la serie è diventata un vero e proprio fenomeno di costume, ottenendo consensi e visualizzazioni in tutto il mondo.

All’interno di Squid Game Hae Soo interpreta il ruolo di Cho Sang-woo. Il suo personaggio viene descritto e presentato come una vera e propria leggenda nata nel quartiere Seong Gi-Hun, il protagonista assoluto. La sua fama nasce dal fatto che, pur venendo da una zona modesta del Paese, Cho è riuscito a crearsi un vero e proprio impero finanziario. A causa di una crisi finanziaria si ritroverà ben presto sul lastrico e sarà costretto a partecipare all’ignoto gioco per tentare di accalappiare il gustoso montepremi messo in palio.

A un periodo tanto fortunato da un punto di vista lavorativo corrisponde per Park Hae Soo un momento speciale anche per la sua vita privata. L’attore è infatti diventato papà per la prima volta, come annunciato dai media. L’agenzia stampa dell’interprete ha infatti rilasciato un comunicato ufficiale in cui dà la lieta novella. “La moglie di Park Hae Soo ha dato alla luce il loro primo figlio: il nostro Park è diventato padre”, si legge nella nota. Poco dopo lo stesso attore ha commentato la notizia, ringraziando il pubblico per l’affetto ricevuto.

“Sono davvero felice che in così tanti, in tutto il mondo, mi stiano facendo le congratulazioni per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo“, ha commentato.

