Stefano D Onofrio | 26 Settembre 2023

one piece

In uno dei racconti fantasiosi che Usopp fa a Kaya in One Piece c’è un easter egg che sembra un esplicito richiamo all’anime

One Piece e il racconto di Usopp

Usopp è sicuramente uno dei personaggi più amati della storia di One Piece. Il membro della ciurma di Cappello di paglia decide di entrare nel suo gruppo con il desiderio di diventare uno dei migliori e dei più temibili pirati al mondo. Tra le caratteristiche principali del suo personaggio c’è sicuramente quel lato un po’ bugiardo e vigliacco che lascia però spazio, a tempo debito, a un inaspettato coraggio.

Abbiamo conosciuto il personaggio di Usopp durante il terzo episodio, intitolato Non raccontare storie. Qui facciamo la conoscenza anche di Kaya, la migliore amica del ragazzo, a cui racconta quotidianamente storie da lui inventate. Uno di questi racconti nasconde un particolare easter egg che sembra essere un richiamo evidente agli anime di Eiichirō Oda da cui è tratto il live action.

In una delle conversazioni dirà infatti a Kaya di aver sconfitto un drago e di averlo successivamente mangiato dopo averlo scottato sul fuoco. Niente di tutto questo è realmente accaduto nel live action e la storia è frutto della fantasia del pirata. Tuttavia quanto detto da Usopp in One Piece anticipa qualcosa che è invece successo negli anime.

In un episodio della serie animata la ciurma di Cappello di Paglia riuscirà a sconfiggere un drago e tutti insieme se ne ciberanno. Un delizioso easter egg che conferma l’esistenza di un filo rosso che collega il live action all’anime.

Intanto la serie è stata ufficialmente rinnovata da Netflix per una seconda stagione. La serie ha infatti ottenuto un enorme successo, diventando uno dei principali successi dell’anno.

“Realisticamente, se ci muoviamo molto rapidamente, si spera in un anno, e questa è una possibilità – ha dichiarato la produttrice Becky Clements – Tra un anno e 18 mesi potremmo essere pronti per la messa in onda“. Intanto proprio i produttori dello show sognano in grande e si dicono pronti a produrre molte stagioni dello show.

“Speriamo in 12 stagioni, c’è così tanto materiale“, ha dichiarato Marty Adelstein.