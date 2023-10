News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Ottobre 2023

One Piece, un’attrice per il ruolo di Chopper

Chopper è uno dei personaggi più attesi della seconda stagione di One Piece. La nuova annata della serie è stata già ufficialmente confermata da Netflix. In seguito ai sorprendenti risultati ottenuti dai primi episodi, il colosso dello streaming non ha atteso nemmeno il canonico mese e ha rinnovato il live action dopo due settimane dalla messa in onda.

In un video apparso sui social della piattaforma Eiichiro Ora, il creatore del famoso manga, ha annunciato la lieta novella. Nella clip in questione appare anche la simpatica renna, che fa parte della ciurma di Cappello di Paglia nel ruolo del medico di bordo.

I fan della serie sono curiosi di scoprire come sarà realizzato il divertente animaletto e quale attrice sarà scelta nei panni di Kureha, la dottoressa con cui Chopper è cresciuto e che è stata il suo mentore. In una recente intervista un’attrice ha dichiarato che Oda le avrebbe scherzosamente già offerto il ruolo.

Si tratta di Hashimoto Kanna che, esattamente come Mackenyu (l’interprete di Zoro) non è estranea al mondo dei live action. In passato l’attrice ha partecipato nelle riproposizioni cinematografiche di Kaguya-Sama: Love is War, Kingdom, Gintama, Assassination Classroom e ha portato a teatro La città incantata dello Studio Ghibli.

Sarà davvero lei a vestire i panni di Chopper in One Piece? Sarà il tempo a dircelo. Intanto anche per il ruolo della dottoressa Kureha c’è grosso fermento. In particolare il premio Oscar Jamie Lee Curtis ha più volte mostrato pubblicamente interesse a essere coinvolta nel progetto.

“Una volta che lo sciopero contro l’avidità dell’AMTPT si sarà risolto con un contratto equo, farò pressione insieme ai fan per diventare la dottoressa Kureha in One Piece 2“, scrive l’attrice.

Il post ha ricevuto, tra i tanti commenti, anche quello dello showrunner Matt Owens. “Mamma cara, è per questo che ti abbiamo mandato quell’immagine! Non c’è bisogno di fare pressioni! Quando avremo ottenuto ciò che ci spetta [dopo lo sciopero] e saremo tornati al lavoro, ne parleremo!”, ha commentato Owens.