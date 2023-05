Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 12 Maggio 2023

nick jonas Priyanka Chopra

Quando Nick Jonas ha visto Priyanka Chopra vincere Miss Mondo

A quanto pare Nick Jonas ha visto la sua futura moglie, Priyanka Chopra, vincere il concorso Miss World in televisione più di 20 anni fa. Il divertente aneddoto è che il membro dei Jonas Brothers aveva solo 7 anni.

Parlando al The Jennifer Hudson Show l’attrice, che ha 10 anni in più di suo marito, ha ricordato quando è stata incoronata Miss Mondo nel 2000. Allora aveva appena compiuto 18 anni, e non aveva idea di cosa stesse facendo.

“Mia suocera mi ha detto, ‘Ricordo di averti vista in TV quando hai vinto’. Ero a Londra, nel 2000. Loro erano, credo, in Texas. Mi diceva: “Lo ricordo così chiaramente perché era novembre. Nick era in uno spettacolo di Broadway a 7 anni; suo fratello era in uno spettacolo di Broadway a 8 o 9. Lo ricordo chiaramente perché Kevin Sr. – mio suocero – ama guardare i concorsi. Lo stava guardando e Nick è venuto e si è seduto e ti ha visto vincere'”.

Priyanka Chopra ha definito il momento “insondabile“, dicendo: “È stato 22 anni fa o qualcosa del genere. Aveva 7 anni. Io avevo 18 anni. E lui era seduto lì, e stava guardando. Penso sia una cosa così strana”.

Nick Jonas e Priyanka Chopra si sono sposati nel 2018 e hanno una figlia di 1 anno, Malti. Jonas fa anche un cameo nella nuova commedia romantica di sua moglie, Love Again, interpretando un personal trainer con cui il suo personaggio ha una relazione.

Insomma, sembra proprio che il destino abbia deciso di far incontrare Nick e Priyanka già 22 anni fa. Che coincidenza!