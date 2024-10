Netflix sta per aprire un pop-up store per mettere in vendita, fisicamente e online, oggetti di scena delle sue serie TV

Siete pronti ad acquistare gli oggetti di scena delle vostre serie TV preferite su Netflix? Tra non molto verrà aperto un pop-up store fisico e online dove tutto ciò sarà possibile. Ecco tutti i dettagli.

Un pop-up store dedicato a Netflix

In queste ultime ore è stato annunciato che Netflix sta promuovendo un’iniziativa benefica per sostenere un’associazione che si occupa della tutela della salute mentale nel Regno Unito. Si tratta della creazione di un pop-up store fisico e online attraverso il quale, tutti coloro interessati, potranno provare ad acquistare oggetti di scena delle loro serie TV del cuore.

L’evento prende il nome di ‘As Seen on Netflix‘ e a parlarne meglio ci ha pensato Anna Mensah, vice presidente dei contenuti nel Regno Unito. “I fandom hanno la capacità di unire le persone. Creano connessioni e una comunità. I nostri fan sono il cuore di ciò che facciamo e siamo molto emozionati per tale opportunità“, ha spiegato.

Ma in che cosa consiste questo pop-up store? Gli acquisti potranno venire effettuati in due modi. Il primo sta nel presentarsi fisicamente a Londra il 12 ottobre 2024 oppure a Birmingham il 19 ottobre 2024. Per tutti coloro che abitano fuori dal Regno Unito, però, sarà possibile partecipare a un’asta sulla pagina Ebay dell’associazione.

Il sito Tudum ha stilato anche una lista di tutto ciò che potremmo trovare dall’11 al 21 ottobre 2024 sul portale. Si passa dal giornali di Lady Whistledown in Bridgerton al vestito indossato da Gillian Anderson in The Crown. Non mancano anche la macchina da scrivere presente in One Day oppure le bozze originali dei disegni di The Witcher.

Sicuramente la scelta sarà ampia e gran parte di coloro che parteciperanno all’asta potrebbero portare a casa uno di questi ambiti oggetti. I prezzi all’interno del pop-up store partiranno da una sterlina a salire!