Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 26 Gennaio 2024

My Home My Destiny

Le anticipazioni di My Home My Destiny del 29 gennaio 2024

News e trama My Home My Destiny di lunedì 29 gennaio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News My Home My Destiny lunedì 29 gennaio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap My Home My Destiny: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 29 gennaio 2024.

Nell’episodio precedente, di venerdì 26 gennaio, Nesrin/Gulbin si appresta a partire per la Germania e, in questo momento cruciale, la mente le corre indietro, e la fa rivivere alcuni dei momenti più significativi del suo passato.

Nel frattempo, Zeynep e Baris sono immersi freneticamente nei preparativi per il loro imminente matrimonio. Ali Riza, d’altro canto, ha preso una decisione importante riguardo alla sua relazione con Sultan. Con la determinazione di rendere l’occasione memorabile, si rivolge a Emine, Nermin e Savas per ricevere il loro prezioso aiuto nella preparazione di una sorpresa.

Invece Sakine, si trova a fronteggiare una questione che la affligge profondamente. Qualcosa la tormenta, lasciandola immersa in pensieri e preoccupazioni che pesano sulla sua anima.

Ma non finisce qui…

Leggi anche le trame delle puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Trama puntata lunedì 29 gennaio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di My Home My Destiny del 29 gennaio 2024!

Nel prossimo episodio della seconda stagione di My Home My Destiny, mentre Zeynep e Sakine sono occupate nella scelta degli abiti per il matrimonio, nella boutique fa la sua comparsa Nesrin. Sakine, al suo arrivo, resta sbalordita, poiché la donna somiglia incredibilmente a Gulbin, la sorella di Zeynep scomparsa molti anni prima. Nel frattempo, l’atmosfera è carica di anticipazione per il secondo grande evento di questo periodo: la proposta a sorpresa di Ali Riza a Sultan.

Sembra che tutti ne siano a conoscenza, tranne la diretta interessata. Tuttavia, il momento più significativo è il ritorno di Cemile, pronta a riavvicinarsi a Nuh. Ma la vera incognita è se Nuh sarà disposto a riaccoglierla nella sua vita.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di lunedì 29 gennaio 2024 di My Home My Destiny.

Streaming My Home My Destiny Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere My Home My Destiny in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.