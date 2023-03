Millie Bobby Brown è pronta a dire addio a Stranger Things

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Marzo 2023

Stranger Things

Millie Bobby Brown, Undici in Stranger Things, è pronta a dire addio per sempre alla serie che le ha dato la popolarità

Le parole di Millie Bobby Brown

Per Millie Bobby Brown è arrivato il tempo di lasciarsi Stranger Things alle spalle. Come ormai noto la quinta stagione della serie Netflix sarà l’ultima e i protagonisti storici stanno pian piano iniziando ad accettare l’idea di dover dire addio a quel mondo. Tra questi c’è anche la Brown che con il ruolo di Undici è praticamente cresciuta.

Durante un’intervista rilasciata per Seventeen l’attrice ha infatti dichiarato di essere pronta a lasciarsi indietro il personaggio che le ha donato popolarità e successo. “Sono decisamente pronta a concludere – ha risposto Millie – Sento che gran parte della storia è stata raccontata ora, e la conosciamo, è stata nelle nostre vite per molto tempo“.

“Sono in grado di creare da sola storie che sono importanti per me e di concentrarmi sul quadro generale. Ma sono davvero grata per lo show“, ha poi aggiunto. Una risposta matura, quella dell’attrice, che nel corso degli anni ha saputo dedicarsi a molti altri progetti. La rivedremo infatti presto in molte pellicole cinematografiche che ha registrato negli scorsi mesi.

Inoltre Millie Bobby Brown potrebbe nuovamente tornare nei panni di Enola Holmes, protagonista dell’omonima saga firmata Netflix. Ma la Brown non è l’unica attrice della serie che si è detta pronta a chiudere il capitolo Stranger Things. Durante un’intevista rilasciata per Discussing Film, anche David Harbour si è detto pronto a salutare per sempre Jim Hopper.

“A quasi nove anni dalle riprese della prima stagione penso che sia giunto il momento di finirla – ha dichiarato l’attore – È tempo per noi di lasciare quel nido e provare altre cose e progetti diversi. E di lasciare che anche i fratelli Duffer provino cose diverse. Voglio dire, quei ragazzi sono così talentuosi. Voglio vedere cosa si inventeranno. Quindi è un po’ agrodolce, ma è sicuramente arrivato il momento…“.

Secondo i primi rumor il set della quinta e ultima stagione di Stranger Things dovrebbe aprire il prossimo maggio. Per la messa in onda dovremmo attendere, salvo controindicazioni, almeno la fine del 2024.