Un importante impegno di coppia per Miguel Bernardeau e la sua fidanzata Aitana. Come riportato dal sito CrushNews, l’attore di Elite e la cantante spagnola saranno protagonisti di una nuova serie prodotta da Disney+. Lo show in questione si intitolerà “La ultima” ed è una miniserie in cinque puntate che racconta il passaggio all’età adulta attraverso l’arrivo nel mondo del lavoro con un contorno fatto di amore e di amicizia.

Al centro della storia troviamo Candela (interpretata dalla cantante) che lavora in un colosso della vendita online ma che ha un sogno nel cassetto: quello di diventare una cantante. Mentre canta in un pub un dirigente la nota e potrebbe, forse, dare uno slancio alla sua carriera. Quella stessa sera incontra anche Diego (Bernardeau) che a sua volta ha un grande obiettivo da perseguire: quello di diventare un pugile professionista.

L’annuncio ufficiale lo ha dato Aitana sul suo profilo Instagram, attraverso un video che conferma la notizia. “Grazie Disney+ per questa opportunità. Qui comincia La Ultima, serie di cui sono protagonista al fianco di Miguel Bernardeau, la mia prima volta nel mondo della recitazione – ha annunciato la cantante – i nervi ci sono, ma ce la mettiamo tutta. Dopo tanta preparazione, iniziamo a girarla ora“. Non conosciamo invece una data d’uscita ufficiale dello show. Se le riprese sono iniziate in questi giorni, dubitiamo che la serie sarà pronta prima della fine dell’anno.

Nel corso delle ultime settimane Miguel e Aitana sono stati protagonisti del gossip a causa di numerose voci sul loro rapporto.

Ecco cosa è successo