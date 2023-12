Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 12 Dicembre 2023

Meryl Streep

La star con più nomination ai Golden Globes è Meryl Streep

Meryl Streep ha battuto un suo stesso record ed è ora l’attrice (e attore!) più nominata nella storia dei Golden Globes. Infatti ha superato ogni suo collega, con il maggior numero di nomination di sempre.

La star è stata nominata per la migliore interpretazione da un’attrice non protagonista per il suo ruolo in Only Murders in the Building, portando il totale delle sue nomination a 33. Già prima era lei a detenere il record, e ora si è migliorata ancora una volta.

Nella categoria, Meryl Streep è stata nominata insieme a Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) e Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Dalla stagione 3 di Only Murders in The Building, interpreta Loretta Durkin, un’attrice recita nel musical di Oliver Putnam (Martin Short) e che alla fine è diventata il suo interesse amoroso. Lo showrunner John Hoffman spera che l’iconica attrice ritorni per la quarta stagione, rinnovata da HULU.

Meryl Streep ha vinto sette Golden Globes per The Iron Lady, La donna del tenente francese, Angels in America, Adaptation, Julie & Julia, Il diavolo veste Prada, La scelta di Sophie e Kramer vs. Kramer.

Inoltre ha anche ricevuto il premio Cecil B. DeMille alla carriera ai Golden Globes del 2017. La riconoscenza celebra coloro che hanno dato un contributo eccezionale al mondo dello spettacolo.

I Golden Globe 2024 si svolgeranno il 7 gennaio del prossimo anno, e solo allora scopriremo se Meryl Streep si porterà a casa un’altra statuetta.