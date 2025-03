Melissa Barrera difende Rachel Zegler dalle critiche su Biancaneve

Melissa Barrera ha deciso di schierarsi apertamente a sostegno di Rachel Zegler, difendendola dalle polemiche legate al live-action Biancaneve della Disney.

Barrera, che in passato è stata al centro di controversie per le sue opinioni politiche e licenziata dal franchise di Scream per il suo sostegno alla Palestina, ha criticato un articolo di Variety che, a suo dire, cerca di dipingere Rachel Zegler come un personaggio problematico.

Attraverso le sue Instagram Stories, Melissa Barrera ha condiviso un post che criticava il pezzo di Variety, elogiando invece Rachel Zegler per la sua integrità e per il suo impegno politico. Nel post si legge: “Un articolo di Variety tenta di dipingere Rachel Zegler come difficile e politicamente radicale. Ma non è così. Lei è assolutamente cool e piena di integrità.”

Melissa Barrera ha anche messo in evidenza il legame tra lei e Rachel Zegler per la loro posizione contro il genocidio e ha criticato la giornalista Tatiana Siegel, che in passato ha scritto articoli controversi su di lei e su altre figure legate al sostegno alla Palestina.

Mentre il sostegno di Rachel Zegler alla Palestina ha suscitato discussioni, le polemiche intorno a Biancaneve sono molteplici. Una delle questioni più dibattute riguarda l’uso della CGI per i sette nani invece di attori con nanismo, scelta criticata anche da Peter Dinklage. Inoltre, il casting di Rachel Zegler ha generato dibattiti per via della sua etnia e per i suoi commenti sul classico originale, che lei stessa ha definito “datato” e con una storia d’amore “strana”.

Con il suo intervento, Melissa Barrera si unisce al dibattito, sostenendo che le critiche nei confronti di Rachel Zegler siano in gran parte esagerate e alimentate da un’agenda mediatica ostile.