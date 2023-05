News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Maggio 2023

Matteo Paolillo: tracklist e duetti del suo album

Mancano poco più di due settimane al debutto nel mercato musicale di Matteo Paolillo. L’attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo in Mare Fuori, continua a coltivare una carriera parallela nel mondo della musica. Paolillo ha infatti scritto e interpretato gran parte dei brani che fanno parte della colonna sonora della fortunata serie Rai Due.

Rientrano in questa lista ‘O mar for, il pezzo che fa da sigla di apertura a ogni puntata dello show e che ha già ottenuto il disco di platino per le oltre 100mila copie vendute. L’ultimo successo del cantautore è Origami all’alba, che nella versione cantata e scritta da Clara sta ottenendo ottimi risultati (anche questa canzone ha conseguito il disco di platino). Qualche giorno fa Matteo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Liberatemi, che anticipa l’uscita del suo primo lavoro discografico.

Il prossimo 19 maggio esce infatti in tutti i negozi fisici e le piattaforme digitali Come te, l’album di debutto di Matteo Paolillo. Il disco, prodotto da Lolloflow, verrà presentato dal cantante/attore con una serie di concerti in tutta Italia a partire dal prossimo novembre: il 29 novembre a Milano, il 16 dicembre a Roma e il 21 dicembre a Napoli.

Matteo Paolillo – Instagram

Intanto Matteo ha condiviso in anteprima quella che sarà la tracklist ufficiale del suo album. Il disco sarà composto da 10 brani più una canzone “invisibile” di cui, per ora, non conosciamo il titolo. Nell’album ci saranno ovviamente sia Liberatemi che Origami all’alba e saranno previsti ben due duetti.

La tigre, titolo di uno dei brani in question (che rappresenta un po’ l’animale simbolo di Paolillo) sarà cantato in coppia con un artista di cui, per ora, non si conosce l’identità. Stessa cosa per Uragano, altro pezzo che vede un featuring per ora sconosciuto.

Non ci resta che attendere il prossimo 19 maggio per scoprire qualcosa in più a riguardo. Intanto questo 1 maggio l’attore si esibirà sul palco del Concertone di Piazza San Giovanni a Roma.