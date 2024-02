Fiction e Soap Opera

Doc Nelle Tue Mani

Il racconto di Matilde Gioli

Una Matilde Gioli inedita, che ha svelato qualche dettaglio che non conoscevamo sulla sua vita privata. L’attrice è da poco tornata in onda su Rai Uno con la terza stagione di Doc – nelle tue mani. Sin dal primissimo episodio del medical drama più apprezzato della tv italiana veste i panni della dottoressa Giulia Giordano.

Un ruolo che ha permesso alla Gioli di ottenere una popolarità e un affetto del pubblico davvero speciali. Anche la terza annata della fiction continua infatti a ottenere in chiaro ascolti superiori ai 5 milioni, a cui vanno aggiunti gli ottimi numeri dello streaming su RaiPlay.

Qualche giorno fa Matilde ha rivelato qualcosa in più della sua vita privata, raccontando un aneddoto che forse non tutti conoscevano. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero l’attrice ha infatti rivelato che, quando era ancora adolescente, ha avuto un grave incidente per cui stava per perdere la vita.

“A 16 anni ho avuto un brutto incidente in un Aquafan di Londra dov’ero per una vacanza studio. Mi sono tuffata in piscina e subito dopo un ragazzo da 5 metri ha fatto altrettanto ed è finito sulla mia schiena”, ha rivelato Matilde Gioli.

“Ho rischiato di morire perché avendomi schiacciato il diaframma ero diventata cianotica. Se non mi avessero intubato in tempo sarei morta soffocata“, ha dichiarato l’attrice.

La Gioli ha poi aggiunto che nei 10 giorni successivi all’impatto le sue gambe rimasero insensibili. I medici dissero ai suoi genitori che poteva esserci il rischio che sarebbe potuto rimanere paralizzata.

Un altro grande dolore della sua vita è avvenuto nel 2013, quando perse suo padre. Matilde ha raccontato che la malattia se lo è portato via nel giro di un anno. “Eravamo una famiglia perfetta: mamma, papà e noi quattro figli, due maschi e due femmine“, ha rivelato.