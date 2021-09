3 La casa di carta-mania

Indossavano una maschera de La casa di carta e giravano per la città coperti e con delle armi giocattolo. Tutto questo è successo a Orbetello, in provincia di Grosseto, come riportato dal sito Fanpage.it. La serie spagnola continua a ottenere un enorme successo in tutto il mondo e due minorenni toscani hanno ben pensato di emulare, per gioco, le gesta della banda del Professore girando per la cittadina vestiti come i rapinatori. Tuta rossa, maschera di Dalì e giro al centro a seminare il panico tra i passanti.

I cittadini che si sono imbattuti nei due ragazzi non hanno capito la natura goliardica del tutto e hanno allertato le forze dell’ordine. Dopo pochi minuti dalla segnalazione sono arrivate ben quattro pattuglie dei carabinieri muniti di giubbotti antiproiettile e pronti a bloccare i due. Un dispiegamento di forze senza precedenti, che ha fatto spaventare i due ragazzi travestiti i quali volevano solo divertirsi un po’. Fermati dai Carabinieri, i minorenni hanno risposto che il loro unico intento era quello di divertirsi un pochino.

Il tutto si è concluso con una sbrigliata da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei ragazzi con la maschera de La casa di carta, che adesso ci penseranno due volte prima di rifare una cosa del genere. Quanto accaduto ci fa capire però quanto la serie Netflix sia entrata nel cuore della gente e faccia ormai parte dell’immaginario collettivo. L’ultima stagione è stata divisa in due parti: la prima è disponibile nel catalogo dallo scorso 3 settembre, mentre per il secondo ciclo di episodi non ci resta che attendere il 3 dicembre.

A proposito delle ultime puntate, in questi giorni vi abbiamo fatto il resoconto di diverse teorie che stanno facendo il giro del web. Facciamone un rapido sunto