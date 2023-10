News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 17 Ottobre 2023

Anche Giulia Luzi nel cast di Mare Fuori – il musical

Il cast del musical di Mare Fuori continua ad arricchirsi di nomi. Il prossimo 14 dicembre dal teatro Augusteo di Napoli partirà questo nuovo progetto, ideato e diretto da Alessandro Siani, che porterà sui palchi di diverse città d’Italia le storie dei protagonisti della serie. Il cast vedrà anche alcuni volti provenienti proprio dallo show di Rai Due.

Ritroveremo infatti Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi e tanti altri attori che abbiamo amato nel corso degli anni. Ma non è finita qui. Comporranno il cast anche alcuni ex allievi di Amici: da Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione del talent, a Giulia Molino passando per Paky Brunetti.

Nelle ultime ore è stata annunciata anche la presenza di un’altra attrice e cantante che il pubblico televisivo conosce molto bene. Stiamo parlando di Giulia Luzi, che i fan delle serie tv conoscono senz’altro per il ruolo di Jolanda ne I Cesaroni (che da qualche giorno sono tornati al centro della scena).

“Ciao sono Giulia Luzi ho 29 anni e no, non sono napoletana ma mi auguro che mi vorrete bene lo stesso. Sono di Roma, sono una cantante e un’attrice. Fin da quando sono piccola il teatro rappresenta una delle cose più belle in assoluto. Far parte della famiglia di Mare Fuori – il musical per me è un grande onore“, ha dichiarato la Luzi nel video di presentazione.

“Durante i casting a Roma ero molto carica e piena di energia e non vedevo l’ora di esibirmi sul palco, ho dato veramente tutto. Quello che posso dirvi ancora è di venire a teatro, perché tutto il vostro calore e il vostro amore saranno la linfa principale del nostro racconto. Vi aspetto in tantissimi e vi mando un bacio grande“, ha raccontato nella clip di presentazione.

La Luzi ha già fatto musical in passato. L’attrice è stata infatti protagonista del musical Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo diretto da Giuliano Peparini.