News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 28 Marzo 2024

Mare Fuori

Giuseppe Pirozzi, noto per il ruolo di Micciarella in Mare Fuori, è apparso piccolissimo in un vecchio video dei The Jackal

Giuseppe Pirozzi prima di Mare Fuori

Neanche 18 anni compiuti e una vita vissuta davanti alle macchine da presa. Giuseppe Pirozzi è uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori. Entrato nel cast della serie a partire dalla terza stagione, il giovanissimo attore (classe 2008) veste i panni di Micciarella.

Molto prima di approdare tra le fila della serie campione di visualizzazioni di Rai Due però Pirozzi era già apparso in diversi altri progetti. Negli ultimi giorni sui vari social, e in particolare su TikTok, è apparso un vecchio video di Giuseppe al fianco dei The Jackal.

Il gruppo comico più famoso del web ha regalato tantissime divertenti clip prima di colonizzare l’intera tv italiana. Tra i tanti filmati presenti sul loro canale YouTube siamo riusciti a beccarne uno in cui appare proprio la star di Mare Fuori.

La clip in questione, che risale al 2016, si intitola 30 anni. Se scorrete i vari frame del video vi potrete imbattervi in un Giuseppe Pirozzi di appena 8 anni. Per comodità vi abbiamo inserito uno screenshot dell’attore qui di seguito.

Giuseppe Pirozzi – The Jackal

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente intensi per Pirozzi. Quest’ultimo ha infatti da poco concluso un tour di ben 58 date in tutta Italia con il musical di Mare Fuori. Un successo clamoroso che, ne siamo certi, avrà presto anche un bis.

Nei prossimi mesi Giuseppe tornerà poi sul set di Mare Fuori per iniziare le riprese della quinta stagione. Il prossimo ciclo di episodi ricomincerà da dove è terminata la precedente annata. Abbiamo infatti lasciato Cucciolo e Micciarella nel cimitero dove è presente la tomba di famiglia dei Ricci con il desiderio di accaparrarsi il loro tesoro.

Saranno stati loro ad aver agguantato il denaro nascosto? O c’è qualcun altro ad aver rubato i soldi prima di loro? Una domanda che avrà una risposta soltanto nei primi mesi del 2025, quando Mare Fuori 5 sarà finalmente realtà.