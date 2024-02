News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 21 Febbraio 2024

Mare Fuori

Ogni stagione ha avuto le sue scene difficili da girare ma forse Mare Fuori 4 è stata la stagione emotivamente più impegnativa per il regista. In primo luogo perché la quarta annata, da poco uscita su RaiPlay, è stata l’ultima per Ivan Silvestrini.

Quest’ultimo ha infatti deciso, per motivi personali, di abbandonare la regia e la direzione artistica della serie per dedicarsi a nuovi progetti. “Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l’ultima, quest’anno in particolar modo, perché se è vero che certe storie sono ancora sospese io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita“, ha spiegato in una lunga lettera ai fan.

Ma c’è stata una scena in particolare del suo ultimo ciclo di episodi che è stata ancora più impegnativa. A raccontarlo è stato proprio Silvestrini attraverso una sessione di Q&A con i fan. Qualche giorno fa infatti il regista ha aperto un box domande nelle sue Instagram stories.

Ivan Silvestrini – Instagram

Tra le tante curiosità ce n’era anche una sulla scena più difficile da girare. “Il finale dell’episodio 3 con Desirée Popper – ha risposto – Non tecnicamente, proprio umanamente dover dire ‘azione’ sapendo quello che sarebbe successo“.

Il riferimento è ovviamente a una delle scene più dolorose di Mare Fuori 4 e cioè quella della violenza subita da Consuelo da parte di due uomini di Donna Wanda. Un momento che ha avuto delle conseguenze devastanti anche per il comandante, che ha mostrato un lato più oscuro che non abbiamo mai conosciuto prima.

“Appena avevo ciò che mi serviva ho gridato stop! È stata buona la prima grazie a Dio (e Desirée)“, ha aggiunto il regista. Tra i presenti durante questa scena c’era anche il personaggio di Mimmo, che ha assistito impotente alla violenza.

In seguito al misfatto il detenuto riesce a prendere coraggio e a denunciare l’accaduto. Donna Wanda viene perciò arrestata ma, sul finale della stagione, sembra aver trovato il modo di cavarsela di nuovo. La ritroveremo nei nuovi episodi?