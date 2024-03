News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Marzo 2024

Mare Fuori

L’improvvisazione in Mare Fuori 4

Non tutte le scene che abbiamo visto in Mare Fuori 4, e nelle precedenti stagioni della serie, sono previste dal copione. Il prison drama, fenomeno mediatico degli ultimi anni, ha lasciato molto spazio all’immaginazione e all’improvvisazione dei suoi interpreti.

Lo ha più volte specificato il regista Ivan Silvestrini. Quest’ultimo ha infatti raccontato che diversi momenti che abbiamo visto sono nati dalle idee degli interpreti che fanno parte del cast e non sono parte della sceneggiatura. Uno di quelli che ha improvvisato di più nelle varie puntate e che mette sempre qualcosa di più nelle scene che gira è Massimiliano Caiazzo.

Lo stesso Silvestrini ha inventato il gergo “puro Caiazzo” per definire quella che è una vera e propria velleità artistica dell’interprete di Carmine. Ma non è l’unico attore della serie che si diverte a improvvisare. Il regista ha infatti raccontato che anche altri protagonisti dello show hanno seguito più volte le proprie idee a scapito del copione.

Ivan Silvestrini – Instagram

Tra questi c’è anche Matteo Paolillo, che nella serie interpreta (o interpretava?) il ruolo di Edoardo Conte. Qualche giorno fa Silvestrini ha aperto una sessione di Q&A con i fan della serie. Qualcuno di loro gli ha domandato quali battute in particolare sono state improvvisate da Paolillo.

Il regista ha risposto che il coro partito all’interno dell’IPM a favore del personaggio di Beppe è nato grazie a Matteo. Un momento imprevisto ma che ha divertito molto i tanti fan della serie.

Forse vi siete accorti che mentre parlavamo delle improvvisazioni di Matteo Paolillo in Mare Fuori 4 abbiamo utilizzato il passato. Questo perché pochi giorni fa l’attore ha postato una foto su Instagram che ha insinuato il dubbio su una sua uscita di scena al termine della quarta annata.

Chi ha già avuto modo di terminare la visione delle puntate sa perfettamente che Edoardo rischia nuovamente la vita al termine dell’ultimo episodio. Conte è stato infatti colpito alle spalle e rinchiuso in una cripta in fin di vita. Non ci è dato sapere chi lo ha colpito né tantomeno se il detenuto riuscirà a sopravvivere ancora una volta.

Dalle parole usate da Paolillo nel post, in cui parla di una canzone “per salutare Edoardo“, sembra proprio di no…