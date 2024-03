Mare Fuori 4, il regista rivela quanto tempo ci è voluto per girare la scena d’amore tra Carmine e Rosa

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 28 Marzo 2024

Mare Fuori

Il retroscena di Mare Fuori 4

Mare Fuori 4 ha ufficialmente concluso il suo cammino. Mancava soltanto la messa in onda su Rai Due delle ultime due puntate per chiudere il percorso della quarta stagione. Lo scorso 27 marzo gli episodi 13 e 14 sono arrivati in chiaro, ponendo la parola fine su un’altra stagione di successo.

Tante le scene che hanno scatenato l’entusiasmo dei telespettatori. Tanti i colpi di scena di cui parleremo ancora nelle prossime settimane. Ma c’è una scena in particolare che ha fatto battere all’unisono i cuori di migliaia di seguaci fedeli dello show.

Ci riferiamo ovviamente al momento di passione che segna la prima volta tra Carmine e Rosa. I due, dopo una romantica gita in barca tra i faraglioni al largo di Nisida, si appartano su una spiaggia dove avviene il loro primo rapporto sessuale. Un momento romantico e passionale, che fatto sognare i telespettatori.

Massimiliano Caiazzo (che non dovrebbe ritornare per la quinta stagione) e Maria Esposito, guidati da Ivan Silvestrini, hanno dato vita a uno dei momenti più apprezzati dal pubblico. Proprio il regista della serie, rispondendo alle curiosità dei fan, ha svelato qualche dettaglio in più sulla scena in questione.

Il box domande che Silvestrini apre ormai con cadenza settimanale sul suo profilo Instagram è stato invaso da migliaia di domande sulla notte di passione tra Carmine e Rosa. In particolare, qualcuno ha chiesto al regista quanto tempo è stato impiegato per arrivare al ciak conclusivo.

Ivan Silvestrini – Instagram

“Circa 90 minuti (ma non di fila)“, sottolinea rispondendo alla domanda “Quanto tempo ci è voluto per girare la ‘pura’“?. Ma cosa si intende per ‘pura’? A rispondere è stato lo stesso Silvestrini in una storia successiva.

“‘Puro’ è un aggettivo che si riferisce principalmente all’operato di Massimiliano Caiazzo. Da più di un anno una considerevole porzione di fandom invoca a gran voce la pura chiav*ta ribattezzata nel più edulcorato ‘la Pura’“, ha spiegato.