Stefano D Onofrio | 19 Marzo 2024

Un errore “legale” in Mare Fuori 4

Una piccola imprecisione legale è apparsa in un episodio di Mare Fuori 4. Se gran parte del pubblico non avrà, con molta probabilità, notato il momento, agli addetti ai lavori non è sfuggito l’errore. Ma andiamo con ordine.

Sotto l’occhio di ingrandimento dei fan è finita una scena di un flashback che vede protagonista Giacomo Giorgio. Nonostante Ciro Ricci sia morto al termine della prima stagione della serie, il personaggio continua a far parte della storia raccontata.

Nel nuovo ciclo di flashback abbiamo conosciuto qualcosa in più sulla storia del detenuto e della sua famiglia. E in particolar modo abbiamo scoperto cosa è accaduto alla madre di Ciro e Rosa, che tutti credevano morta. La donna è stata rinchiusa da Don Salvatore in un centro psichiatrico. Il boss del clan Ricci ha tenuto all’oscuro i figli di questo segreto. Ciro è riuscito però a scoprirlo e ha ritrovato la donna, portandola in una località protetta e creando un legame con lei.

Quando però verrà arrestato per l’omicidio dell’amico, ordinato da Don Salvatore, i rapporti tra i due si interromperanno improvvisamente. La mamma scopre ciò che è accaduto al figlio da un telegiornale, che riferisce che Ciro è stato arrestato per omicidio. Ed è proprio qui che qualche fan di Mare Fuori 4 ha intercettato un errore.

Ivan Silvestrini – Instagram

“Nella scena dove Ciro viene arrestato c’è un errore – viene fatto notare al regista in una sessione di Q&A da lui aperta qualche giorno fa – viene detto il nome di un minore“.

“A volte nell’economia del racconto bisogna fare piccole forzature“, risponde Ivan Silvestrini. Una piccola inesattezza che, lo ripetiamo, poteva essere colta soltanto da chi di giurisprudenza se ne intende. Mare Fuori tornerà il prossimo anno con una quinta stagione.

Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare il prossimo giugno. Aleggia del mistero su quali saranno gli attori che faranno ancora parte del cast e chi invece uscirà di scena. Siamo sicuri che, con la messa in onda degli ultimi episodi su Rai Due, avremo presto una risposta ufficiale ai nostri dubbi.