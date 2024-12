Le scarpette rosse de Il mago di Oz vendute per una cifra record di 28 milioni di dollari

Un paio delle iconiche scarpette rosse indossate da Judy Garland nel classico cinematografico del 1939 Il Mago di Oz è stato venduto all’asta per la cifra record di 28 milioni di dollari.

L’asta, gestita da Heritage Auctions, ha attirato collezionisti di tutto il mondo, con un’apertura a 1,55 milioni di dollari e una vendita finale che ha superato ogni aspettativa. Complice dell’attenzione sull’asta è sicuramente il film Wicked, recentemente uscito al cinema.

Le scarpette, considerate il “Sacro Graal dei cimeli di Hollywood,” sono uno dei quattro paia originali sopravvissuti al tempo e utilizzati nel film. Realizzate in tessuto, paillettes e vetro color rubino, queste scarpe hanno un significato culturale e cinematografico unico, rappresentando un elemento centrale della storia di Dorothy nella sua avventura sulla strada di mattoni gialli verso Oz.

Nel 2005, il paio in questione fu rubato dal Judy Garland Museum di Grand Rapids, Minnesota, dove era in prestito. La sparizione delle scarpe è rimasta un mistero per oltre un decennio, fino a quando l’FBI le ha recuperate nel 2018 durante un’operazione sotto copertura. L’autore del furto, Terry Jon Martin, si è dichiarato colpevole nel 2023. Tuttavia non ha ricevuto una condanna detentiva a causa delle sue condizioni di salute.

La vendita coincide con un rinnovato interesse per il Mago di Oz grazie al successo del film Wicked. La rivisitazione della storia ambientata nel mondo di Oz, ha infatti incassato centinaia di milioni di dollari al botteghino.

L’acquirente delle scarpette, rimasto anonimo, ha anche dovuto sostenere costi aggiuntivi legati alla commissione della casa d’aste, portando il prezzo totale a 32,5 milioni di dollari.

Wicked è ora al cinema, mentre la seconda parte del film arriverà nel novembre 2025.