Il gesto di Madison Bailey

Quello che potrebbe essere successo sul set di Outer Banks tra Madison Bailey e Rudy Pankow è da settimane al centro di numerose congetture. Tutto è partito dalla teoria secondo cui i due attori avrebbero utilizzato delle controfigure in alcune scene romantiche della quarta stagione.

A questo si aggiungono una serie di ipotesi che coinvolgerebbero le rispettive fidanzate di Bailey e Pankow. Sembra infatti che Mariah Linney (partner di Madison) ed Elaine Siemek (fidanzata di Rudy) abbiano smesso di seguirsi sui social network.

C’è chi pensa che uno dei motivi che abbia portato l’interprete di JJ a dire addio allo show sia legato proprio a questa ragione. Si tratta di congetture che, ovviamente, vanno prese come tali e non come notizie certe. Nel frattempo però i fan hanno notato come negli ultimi giorni qualche piccolo gesto abbia messo a tacere queste voci.

In un video pubblicato sul profilo Netflix il cast di Outer Banks ha detto ufficialmente addio a Rudy Pankow, che ha lasciato la serie. Nella clip in questione i fan hanno notato una certa commozione di Madison Bailey, che ha salutato con dolci parole il suo collega.

Nelle ultime ore un altro gesto dell’attrice sembra mettere a tacere le indiscrezioni uscite nelle ultime settimane. Madison ha infatti pubblicato una foto dal set della serie con una breve didascalia ma densa di significato. “P4L“, scrive Bailey, che significa “Pogues for Life“.

Nello scatto in questione vediamo l’attrice sul set di quella che sembra essere la prima stagione di Outer Banks. Con lei in foto ci sono Pankow, Chase Stokes e Jonathan Daviss.

Leggi anche: Luke Newton e Lucy Hale protagonisti del thriller White Mars

Secondo alcuni fan si tratterebbe di un gesto distensivo di Madison con cui quest’ultima negherebbe tutto ciò che è stato detto sul suo conto e su quello di Rudy.