Stefano D Onofrio | 7 Giugno 2024

Lorenzo Zurzolo poteva essere in Skam Italia

Lo immaginate Lorenzo Zurzolo in Skam Italia? Questa è stata un’eventualità che avrebbe potuto davvero concretizzarsi. L’attore ha raggiunto una forte popolarità grazie a Baby. Nel teen drama Netflix che racconta la storia delle baby squillo di Roma ha interpretato per tutte e tre le stagioni il ruolo di Niccolò.

Negli ultimi anni Zurzolo si è fatto apprezzare nei panni di Daniele in Prisma. La serie Prime Video, da poco tornata con la seconda stagione, ha superato i confini nazionali ed è particolarmente apprezzata anche all’estero. La nascita della storia d’amore tra Daniele e Andrea e le loro scoperte, tra identità sessuale e di genere, ha ottenuto numerose recensioni positive in tutto il mondo.

Alla guida dello young adult, nella duplice veste di regista e showrunner, c’è Ludovico Bessegato. Gli appassionati di serie tv sanno perfettamente che quest’ultimo è stato l’ideatore di Skam Italia e il regista di alcune delle stagioni più apprezzate dello show Netflix.

A quanto pare i destini di Lorenzo Zurzolo e di Ludovico Bessegato avrebbero potuto incrociarsi già qualche anno prima di Prisma. Come raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore ha rivelato che il regista lo voleva nel cast di Skam Italia ma a causa di altri impegni non ha potuto esserci.

In quel periodo infatti Lorenzo era sul set della terza e ultima stagione di Una pallottola nel cuore, fiction di Rai Uno con protagonista l’indimenticabile Gigi Proietti. Dopo che questo incontro non è andato in porto, Ludovico ha ricercato Zurzolo per il ruolo di Daniele in Prisma.

Sempre nel corso dell’intervista, l’interprete ha dichiarato che ha sempre sognato di lavorare per Bessegato perché apprezza la sua sensibilità e il suo lavoro sul set.