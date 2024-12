Martedì 10 dicembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata della nuova fiction Libera con Lunetta Savino: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Libera, in onda il 10 dicembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Libera viene indagata dal PM De Marco per l’omicidio Rosani e Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare diventando così il primo sospettato. La giudice cerca di scagionarlo, coinvolgendo anche suo padre Italo ma non sarà facile.

Libera prosegue l’indagine sui vecchi processi con l’aiuto di Ettore. Intanto Clara scopre che i nonni le hanno mentito sulla morte della madre. Sconvolta fugge con Elia nella villa al mare abbandonata di Libera e Davide.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Libera del 10 dicembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata della fiction, in seguito a una soffiata avuta in carcere, Pietro individua una nuova pista: Sergio Covacich.

Libera e Pietro si presentano al cantiere navale di sua proprietà. Covacich sa benissimo chi sono i due e cerca di intimidirli con l’intervento di un suo fidato scagnozzo.

Parliamo di Teschio, che droga Clara mettendole dell’anfetamina nella borraccia e investe con l’auto il padre di Pietro.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Libera, in onda il 10 dicembre 2024.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata di Libera

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Libera anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Libera vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Il primo episodio è stato eccezionalmente reso disponibile prima del debutto.