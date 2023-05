News e anticipazioni

24 Maggio 2023

Queen Charlotte

Lady Danbury avrà uno spinoff?

Lady Danbury come Queen Charlotte al centro di un nuovo spinoff di Bridgerton? Il successo del prequel potrebbe suggerire a Netflix di ampliare nuovamente l’universo della serie che parla della nobiltà inglese. La storia di Carlotta e Giorgio ha infatti appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Con i numeri registrati in queste settimane lo spinoff rischia infatti di diventare una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma. Ce la farà? Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono delle possibilità concrete che possa farcela. Grazie a un risultato così sorprendente si inizia a pensare alla possibilità di produrre nuovi show che raccontano la backstory di altri personaggi.

A parlare di questa eventualità è stato Tom Verica, regista di Queen Charlotte e anche di diversi episodi di Bridgerton. Nel corso di un’intervista rilasciata per TVLine Verica ha preso in considerazione l’idea di creare uno spinoff sul personaggio di Lady Danbury, uno dei più amati e interessanti dello show.

“In definitiva, penso che ci sia un’intera area da esplorare con quel personaggio. È un personaggio potente, sia per il modo in cui Adjoa [Andoh] lo interpreta in Bridgerton sia per quello che Arsema [Thomas] ha fatto nel mondo di Queen Charlotte – ha sottolineato Verica – Sono entrambe attrici straordinarie, e questo personaggio ha colpito molte persone e fa venire voglia di approfondire il suo viaggio. Credo che i fan e io stesso vorremmo esplorare il personaggio un po’ più a fondo e passare un po’ di tempo in quel mondo“.

Una risposta che lascia intendere una volontà precisa del regista: quella di continuare a raccontare la storia di Agatha con qualche dettaglio in più. Si tratta solo della volontà di Tom Verica o c’è una precisa idea che i piani alti di Netflix stanno valutando? Per ora non abbiamo ulteriori informazioni in merito.

La stessa Shonda Rhimes ha ribadito più volte l’intenzione di espandere ancora l’universo di Bridgerton. In forse anche una possibile seconda stagione su Queen Charlotte, che nasce come miniserie ma che, grazie all’enorme successo ottenuto, potrebbe non terminare qui il suo cammino.