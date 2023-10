News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 10 Ottobre 2023

L’attrice Kat Graham, nota per il suo ruolo in The Vampire Diaries, sarà in concerto a Bologna: sul palco con lei anche Paola Iezzi

Kat Graham in concerto a Bologna

Kat Graham sta portando la sua musica in tutto il mondo. L’attrice ha ottenuto la popolarità maggiore grazie a The Vampire Diaries. Per ben 8 stagioni (cioè l’intera durata dello show The CW) Kat ha interpretato il ruolo della strega Bonnie Bennett, diventando uno dei personaggi simbolo.

Terminato il suo impegno con lo show la Graham ha continuato a dividersi tra tv e cinema. Uno dei suoi ultimi progetti è stato il film Netflix Love in the Villa, in cui recita al fianco di Tom Hopper (The Umbrella Academy). In questi anni però l’attrice ha continuato a portare avanti una carriera parallela nel mondo della musica.

L’ultimo album di studio da lei pubblicato risale al giugno del 2022 e si intitola Long Hot Summer. Dallo scorso 2 ottobre, con due concerti in Irlanda, è partito ufficialmente il tour europeo di Kat. La tournée toccherà anche l’Italia con ben due date a Bologna presso il Red Club i prossimi 14 e 15 ottobre. E per entrambe le date avrà un ospite speciale.

Come annunciato nel post qui in alto Kat Graham avrà Paola Iezzi come special guest in entrambe le date. La cantante del duo Paola & Chiara salirà sul palco al fianco dell’attrice. “Sono così felice di annunciarvi Paola come mia ospite speciale. Ci vediamo a Bologna. I biglietti sono in vendita“, ha scritto la Graham.

La notizia è stata ovviamente ricondivisa anche dalla Iezzi, che si è detta altrettanto entusiasta per l’imminente collaborazione. E ora sembra essere più chiaro un video postato dalla Graham qualche giorno fa. Quest’ultima ha pubblicato un TikTok in cui canta Furore, uno degli ultimi successi del duo che ha segnato il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo.

In risposta a una fan che ha commentato il post dell’annuncio delle date bolognesi del suo Revenge On the Road Summer Tour, Kat ha confermato che canterà proprio questo brano insieme alla Iezzi. “Sì! Non vedo l’ora!“, ha scritto l’attrice.