3 Lutto per Julia Quinn

Grave tragedia personale per Julia Quinn, autrice della saga letteraria da cui è ispirata la serie Bridgerton. La scrittrice ha raccontato via social di aver perso a causa di un tragico incidente stradale sia il papà Steve, di 77 anni, che la sorella Ariana Elise che di professione faceva la fumettista. L’incidente che ha causato la morte dei due è avvenuto lo scorso 29 giugno nello Utah. La Quinn ha raccontato nel dettaglio come sono avvenuti i fatti, mostrando amarezza e dispiacere per una tragedia che poteva essere evitata.

“Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una società di catering non ha assicurato il suo carico e i sacchi di tela si sono rovesciati sull’autostrada. Perché un autista di pick-up ha pensato di guidare mentre il suo livello di alcol nel sangue era quasi 3 volte superiore al limite legale – ha raccontato la scrittrice su Instagram – Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui piangere“.

“Ho perso mia sorella, con la quale avevo appena finito una graphic novel. Era dedicata a nostro padre. Sarà ancora dedicato a nostro padre. Non sarà più una sorpresa, ma mi piace pensare che sospettasse che l’avremmo fatto. Ci conosceva così bene. Era nostro padre“, sono le parole struggenti utilizzate da Julia Quinn per annunciare al mondo l’orribile dipartita di parte della sua famiglia. Nell’incidente fatale ha perso la vita anche Michelle, il cane di sua sorella.

Secondo quanto raccontato dalla Quinn, la morte di suo padre e di sua sorella sarebbe stata provocata da un autista di un pick-up che guidava con un livello di alcol superiore al limite consentito. La dinamica dell’incidente è stata poi confermata dai media

