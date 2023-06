News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 29 Giugno 2023

Stranger Things

Joe Keery, Steve in Stranger Things, è stato paparazzato mentre usciva dallo stesso studio di registrazione in cui c’era Taylor Swift

Joe Keery e Taylor Swift nello stesso studio di registrazione

Che ci faceva Joe Keery nello stesso studio di registrazione in cui si trovava Taylor Swift? Questa è la domanda che sta tenendo con il fiato sospeso i tanti fan della cantautrice statunitense. Da qualche mese la Swift è impegnata con un ingente tour con cui sta portando i suoi più grandi successi in giro per gli Stati Uniti.

Il prossimo anno The Eras Tour lascerà il suo paese d’origine e si sposterà in giro per l’Europa. Prevista anche una data italiana il prossimo 13 luglio 2024, per cui si suppone che ci sarà una vera e propria caccia al biglietto. Tra una data e l’altra del tour la cantante è tornata nello studio di registrazione in cui è solita produrre nuova musica.

Lo scorso lunedì però non era l’unica. C’è un altro volto noto che ha infatti calcato lo stesso studio, l’Electric Lady Studios di New York, lo stesso lunedì. Si tratta di Joe Keery, che gli appassionati di serie tv conoscono senz’altro con l’alter ego di Steve di Stranger Things.

L’attore, che ha anche una carriera da cantante con il nome d’arte Djo, è stato paparazzato mentre usciva dal medesimo luogo in cui si trovava la Swift. In arrivo una collaborazione tra i due? O molto più semplicemente hanno affittato due sale diverse?

Sarà soltanto il tempo a fornire una risposta ai nostri quesiti. Quel che è certo è che attualmente Joe Keery non è impegnato sul set della quinta e ultima stagione di Stranger Things. La produzione della serie Netflix ha subito e sta subendo un grosso ritardo dovuto allo sciopero degli sceneggiatori che ha di fatto paralizzato l’industria televisiva.

Ad oggi non si conoscono informazioni su quando la produzione delle nuove puntate e le riprese saranno riavviate. Quel che è certo è per guardare gli episodi conclusivi di una saga che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo dovremmo attendere un bel po’…