Stefano D Onofrio | 26 Marzo 2024

Joe Keery

Joe Keery, con l’alter ego di Djo, ha appena conquistato il primo posto della Global Chart di Spotify grazie al singolo End of Beginning

Joe Keery conquista le classifiche

A Joe Keery non bastavano soltanto i successi nel mondo della recitazione. L’attore è da poco tornato sul set per iniziare le riprese della quinta (e ultima) stagione di Stranger Things. Sin dalla primissima puntata della serie Netflix interpreta infatti il ruolo di Steve Harrington, uno dei personaggi che ha avuto il glow up più forte nel corso degli anni.

Accanto all’enorme successo televisivo Keery ha aggiunto anche un ruolo da protagonista al cinema. L’attore è infatti nel cast di Finalmente l’alba, film diretto da Saverio Costanzo presentato la scorsa estate alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma c’è una carriera parallela di Joe che forse non tutti conoscono: quella nel mondo della musica.

Non tutti sanno infatti che è stato il chitarrista della band Post Animal. Inoltre, con lo pseudonimo di Djo, l’interprete di Steve ha pubblicato ben due album da solista. Il più recente si intitola Decide e risale al 2022. Ma è soltanto nell’ultimo anno che un singolo del disco ha ottenuto visibilità.

Si tratta di End of Beginning, un brano diventato virale grazie a TikTok. In seguito alle svariate condivisioni e ai tani stream conquistati il brano è riuscito a raggiungere la prima posizione della classifica global di Spotify.

“Non ho letteralmente idea di cosa stia succedendo – ha dichiarato Joe Keery parlando del successo inaspettato della canzone con Rolling Stone – Probabilmente sono più confuso che mai, ma è davvero, davvero bello vedere che qualcosa che hai scritto colpisce le persone e che le fa proprie e le fa entrare nelle loro vite“.

Mentre si gode gli straordinari numeri del brano Keery è sul set della quinta stagione di Stranger Things. Dopo mesi e mesi di spostamenti, dovuti allo sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato l’intera industria cinematografica americana, il cast è tornato sul set lo scorso gennaio.

Attualmente non ci sono tempistiche precise sulla data di uscita del nuovo ciclo di episodi. È naturale però non attendersi alcuna nuova puntata prima del 2025.