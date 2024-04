Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen in un film

Cinema e Celebrity

9 Aprile 2024

Jeremy Allen White

Sarà Jeremy Allen White a interpretare Bruce Springsteen nel film Deliver Me From Nowhere: le riprese iniziano in autunno

Nuovo ruolo per Jeremy Allen White

Se ne è parlato a lungo e ora è arrivata la conferma ufficiale: Jeremy Allen White vestirà i panni di Bruce Springsteen in un nuovo film. Settimane fa questo rumor aveva iniziato a fare il giro del web diventando, ora dopo ora, sempre più insistente.

Ora a confermare l’indiscrezione è stato, in esclusiva, il sito Deadline, che ha rivelato ulteriori dettagli sull’argomento. La pellicola sarà prodotta da 20th Century Studios e racconterà un momento in particolare della lunga carriera musicale del “Boss”.

Alle prese con i suoi demoni personali e con il tentativo di diventare una superstar mondiale, Springsteen scrisse e registrò l’album Nebraska nel 1982, uno dei più convincenti della sua intera discografia. Il film si intitolerà Deliver Me From Nowhere e le riprese dovrebbero iniziare il prossimo autunno.

Arriva perciò un altro importante progetto nella carriera, in rapida ascesa, di Jeremy Allen White. La popolarità dell’attore è esplosa grazie a Shameless, serie in 11 stagioni in cui ha interpretato il ruolo di Lip Gallagher per l’intera sua durata.

Negli ultimi anni però il nome di White è legato a quello di Carmy Berzatto, lo chef protagonista di The Bear. Grazie a questo ruolo l’attore ha fatto incetta di premi, conquistando sia un Golden Globe che un Emmy. Attualmente Jeremy è sul set della terza stagione dello show, che dovrebbe tornare su FX già il prossimo giugno.

Terminato il suo impegno con la serie, per White inizieranno i lavori di preparazione del nuovo film appena annunciato. Deliver Me From Nowhere sarà scritto e diretto da Scott Cooper. Non si conoscono, almeno per il momento, date di uscita.

Dopo Austin Butler e Jacob Elordi, che negli ultimi anni hanno vestito i panni di Elvis Presley, e Timothée Chalamet, attualmente sul set del biopic su Bob Dylan, un’altra giovane leva di Hollywood è chiamato a interpretare un cantautore che ha fatto la storia della musica.