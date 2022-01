Jason Isaacs sulla polemica J.K. Rowling

Dopo Rupert Grint, anche Jason Isaacs, l’attore di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha parlato della questione J. K. Rowling. L’attore non ha voluto sbilanciarsi sulla polemica legata alle dichiarazioni dell’autrice sull’identità di genere, ma ha comunque parlato della situazione.

In un intervista con The Telegraph, Jason Isaacs si è rifiutato di alzare un polverone e dare voce alle polemiche. Infatti ha specificato che si tratta di una situazione complicata, in cui è impossibile non considerare l’impegno umanitario di J.K. Rowling nel corso della sua carriera. Ecco infatti le parole dell’attore:

Ci sono un sacco di questioni legate alle dichiarazioni di Jo. E non voglio farmi trascinare dal discorso parlando delle polemiche perché è un campo minato davvero complicato. Lei ha le sue opinioni, io ho le mie. Differiscono in molte aree diverse. Una delle cose che le persone dovrebbero sapere su di lei – e non lo dico come contro argomentazione – è che ha versato un’enorme quantità della sua fortuna, per cercare di rendere il mondo un posto migliore per centinaia di migliaia di bambini vulnerabili, grazie alla sua fondazione Lumos. È questa è una cosa inequivocabilmente buona. Molti di noi attori di Harry Potter abbiamo lavorato con la fondazione e abbiamo visto sul campo che tipo di lavoro viene fatto.

Nonostante abbia fatto alcune affermazioni molto controverse, non ho intenzione di pugnalarla né davanti né alle spalle senza prima aver avuto la possibilità di avere una conversazione con lei al riguardo, cosa che non sono ancora riuscito a fare.

Insomma Jason Isaacs avrebbe piacere di parlare faccia a faccia con J.K. Rowling delle sue idee in merito alla comunità trans, e preferisce non fare polemica finché non avrà uno scambio con lei. In passato altri attori si sono schierati contro le sue parole, mentre recentemente Rupert Grint l’ha definita come una zia, anche se non è d’accordo con lei.

CiakGeneration © riproduzione riservata.