Pare che Justin Baldoni volesse una coordinatrice d’intimità sul set di It Ends With Us, ma Blake Lively avrebbe rifiutato

Blake Lively ha rifiutato la coordinatrice d’intimità sul set di It Ends with Us?

Recentemente, Justin Baldoni ha reso pubbliche delle note manoscritte, presumibilmente provenienti da un incontro con una coordinatrice dell’intimità, incontro che, secondo lui, Blake Lively avrebbe scelto di non frequentare.

Queste note contenevano dettagli espliciti su come girare le scene di sesso nel film It Ends With Us. Justin Baldoni sostiene di aver dovuto trasmettere queste informazioni a Blake Lively, poiché lei aveva rifiutato l’incontro con la coordinatrice dell’intimità.

Come sappiamo, Blake Lively ha denunciato Justin Baldoni per molestie sessuali, affermando che durante le riprese si sono verificati numerosi baci improvvisati senza la presenza di un coordinatore dell’intimità. Ha inoltre dichiarato che una scena di parto è stata girata in un ambiente “caotico, affollato e totalmente privo delle protezioni standard del settore per le riprese di scene di nudo“.

Justin Baldoni ha controquerelato Blake Lively, suo marito Ryan Reynolds e altri, accusandoli di diffamazione ed estorsione. Ha anche intentato una causa per diffamazione contro il New York Times per la loro copertura del caso.

Nonostante le controversie legali, sia Blake Lively che Justin Baldoni hanno sottolineato in interviste separate l’importanza della presenza di un coordinatore dell’intimità sul set. L’attore ha affermato che il team “sapeva fin dall’inizio che non avremmo potuto fare questo film senza coordinatori dell’intimità“, mentre Lively ha dichiarato che essere seguiti è “fondamentale per la sicurezza di tutti”.

Attualmente, la data del processo è fissata per marzo 2026 a New York City.