Marvel mette a tacere le voci sull’uso dell’AI per i poster di Fantastici Quattro

La Marvel ha risposto alle recenti speculazioni sui social media riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione dei nuovi poster di I Fantastici Quattro: Gli inizi.

Le speculazioni sono nate dopo il rilascio di una serie di poster promozionali insieme al primo trailer del film. In particolare, l’attenzione si è concentrata su un’immagine raffigurante uno sciame di fan dei Fantastici Quattro che tengono cartelli e bandiere, che ha suscitato il sospetto che potesse essere stata generata tramite intelligenza artificiale.

We have liftoff.



Marvel Studios' #TheFantasticFour: First Steps lands in theaters July 25. pic.twitter.com/UUg8pw2uvy — Marvel Entertainment (@Marvel) February 4, 2025

Attraverso una dichiarazione rilasciata a TheWrap, un portavoce della Marvel ha confermato che “non è stata utilizzata l’intelligenza artificiale nella creazione di questi poster”.

Infatti la Marvel ha chiarito che il design dei poster è stato interamente curato da artisti e designer professionisti senza l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.

I Fantastici Quattro: Gli inizi (The Fantastic Four: First Steps) è uno dei titoli più attesi della Fase Sesta dell’MCU. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 luglio 2025. Il film vanta un cast stellare con Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic. Ci saranno anche Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna invisibile e Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana. Da The Bear vedremo poi Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa.

La sinossi ufficiale del film rivela che la storia sarà ambientata in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60. Qui la prima famiglia Marvel dovrà affrontare la minaccia di Galactus, interpretato da Ralph Ineson, e del suo enigmatico araldo, Silver Surfer, interpretato da Julia Garner.