Stefano D Onofrio | 7 Aprile 2023

Imma Tataranni

Gianni Morandi a Matera con sua moglie Anna per le riprese della terza stagione di Imma Tataranni – sostituto procuratore?

Gianni Morandi incontra Imma Tataranni

Gianni Morandi ha aperto “tutte le porte”, per citare un suo celebre brano degli ultimi anni. Persino quelle che lo portano negli uffici di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Sembra infatti che il popolare cantautore, mattatore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà una guest star della terza stagione della fiction di Rai Uno.

In queste ore ha lanciare un primo indizio è stato proprio Morandi attraverso il suo curatissimo profilo Instagram. Il cantante ha postato un video che lo ritrae proprio a Matera, la città che da due stagioni ospita le avventure della divertente procuratore interpretata da Vanessa Scalera.

Sebbene Gianni non abbia specificato nulla nel post, è ormai confermata quasi ufficialmente la sua presenza nella terza stagione della fiction. Il cantautore è stato infatti beccato in compagnia della Scalera nella piazza della città durante le riprese.

Stando alle prime indiscrezioni, le nuove puntate della fortunata serie dovrebbero arrivare su Rai Uno tra l’autunno del 2023 e i primi mesi del 2024. Gianni Morandi dovrebbe perciò arricchire un cast già forte e coordinato (da Alessio Lapice a Massimiliano Gallo) come guest star di un episodio.

Secondo prime indiscrezioni emerse su diversi quotidiani locali anche la moglie del cantautore, Anna Dan, dovrebbe fare un cameo. Si dice, ma si tratta soltanto di un rumor, che i due verranno aiutati da Imma Tataranni durante una loro vacanza.

Per Morandi non si tratta ovviamente di un debutto nel mondo delle fiction. Dal 2017 al 2019, per un totale di 3 stagioni, il cantautore è stato il protagonista assoluto della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro.

La serie raccontava le vicende di Pietro Sereni, un pediatra che grazie alla sua forte empatia divenne un punto di riferimento per la piccola comunità di Carloforte, unico comune dell’Isola di San Pietro (nella Sardegna del sud).

Dopo la conduzione del Festival di Sanremo (e la partecipazione in gara un anno prima) si prospetta un nuovo impegno per il Gianni nazionale!