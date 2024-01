News e anticipazioni

Leila Sirianni | 24 Gennaio 2024

Il Quinto Giorno

Mercoledì 31 gennaio 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata della serie TV Il Quinto Giorno: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata de Il Quinto Giorno, in onda il 31 gennaio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Cecile ha un’importante intuizione. La biologa realizza che il batterio dei granchi è lo stesso che ha contaminato l’acqua e le aragoste francesi e non solo.

In tutto ciò uno tsunami sta per colpire la costa atlantica dell’Europa. Charlie e Johanson sono sconvolti per la notizia sulla contaminazione dell’acqua nel mondo.

Questo sarebbe il risultato di eventi che stanno trasformando gli oceani in un’arma contro l’umanità.

Anticipazioni sulla quarta puntata de Il Quinto Giorno

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata, nel corso dell’episodio 7 de Il Quinto Giorno, la Thordvaldson si dirige verso l’Antartide.

Qui sono rilevati segni dello Yrr: Anawak e Crowe credono che sia possibile comunicarci. Uno strano bagliore sulla nave svela uno scenario magico.

Nell’episodio 8, Mifune raggiunge la Thorvaldson per vedere gli esiti delle ricerche. Johanson vuole fare altri esperimenti sullo Yrr.

Di fronte a una situazione disperata, Charlie fa la sua scelta estrema. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata de Il Quinto Giorno, in onda il 31 gennaio 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata de Il Quinto Giorno

Andando in onda su Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Quinto Giorno anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutta la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Anche prima del passaggio in TV, tutte le puntate de Il Quinto Giorno sono disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.