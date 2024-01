News e anticipazioni

Leila Sirianni | 3 Gennaio 2024

il giro del mondo in 80 giorni

Venerdì 5 gennaio su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni, in onda il 5 gennaio, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Fogg, Passepartout e Fix sono a Hong Kong senza soldi. Fogg chiede aiuto al governatore, Fix scopre che grazie al suo articolo Fogg è diventato famoso.

Passepartout, nel frattempo, fa una bravata. Continuando il viaggio, il trio finisce su un’isola deserta. Qui il trio deve lottare per la sopravvivenza.

Mentre cercano di non soccombere, si ritrovano a riflettere insieme sul fallimento dell’avventura.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni del 5 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama, nel corso della quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni, Fogg, Fix e Passepartout sono nel selvaggio West.

Il trio spera di poter raggiungere presto New York. Ma, loro malgrado, si trovano coinvolti negli affari dello sceriffo federale Reeves.

Alla fine, però, i tre avventurieri riescono a mettere piede nella Grande Mela e proprio lì scoprono di essere diventati famosi.

La scommessa sembra procedere per il meglio, finché Fogg non rischia di metterla a repentaglio per incontrare una persona.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni, in onda il 5 gennaio.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Giro del Mondo in 80 Giorni anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Nonostante siano andate in onda solo le prime due, tutte le puntate de Il Giro del Mondo in 80 Giorni sono, come detto, già disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.