3 Il dono della coppia

Ginnifer Goodwin e Josh Dallas hanno fatto un dono particolare e decisamente non comune a una loro amica single. La coppia nata sul set di Once upon a time, che è convolata a giuste nozze nel 2014, ha permesso a un’amica dell’attrice di esaudire un suo sogno: quello di diventare madre. A raccontare il tutto è stata proprio la Goodwin nel corso di un’intervista al programma SiriusXM’s Pop Culture Spotlight with Jessica Shaw, per presentare la sua nuova serie Pivoting, in cui recita al fianco di Maggie Q ed Eliza Coupe.

“A proposito, ho offerto il suo sperma a una delle mie migliori amiche che sarebbe diventata una mamma single – ha raccontato l’attrice – E mio marito e la migliore amica erano quelli che dicevano ‘Questo potrebbe portare a complicazioni’. E io ero rispondevo ‘Sento solo che hai bisogno di procreare’“. “Ad un certo punto ho pensato: ‘No, ma seriamente, potremmo organizzare la cosa. E poi ci sarebbero più piccoli Josh nel mondo“, ha poi proseguito. Ginnifer Goodwin ha poi ammesso che all’inizio né Josh Dallas né la sua amica erano convinti della sua proposta.

“La mia migliore amica e mio marito dicevano: ‘Wow, è davvero dolce Ginny’. Cercavano di farmi capire cosa succede. E poi mi hanno spiegato tutta la logistica e io ho detto: ‘Guarda, ci sono le crocchette di tacchino’. Non è che non farai parte della vita del bambino. È come se tu fossi nella vita della mia migliore amica“, ha dichiarato convinta.

Come abbiamo segnalato poco fa, Ginnifer è attualmente nel cast della nuova serie targata Fox Pivoting che ha debuttato lo scorso 9 gennaio.

Ecco di cosa parla