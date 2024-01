Fiction e Soap Opera

Redazione | 5 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani

In una recente intervista Giacomo Giorgio ha rivelato di essere svenuto sul set della terza stagione di Doc – nelle tue mani

Il racconto di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio è una delle new entry più attese di Doc – nelle tue mani 3. È atteso per il prossimo giovedì 11 gennaio il debutto su Rai Uno della terza stagione del medical drama più apprezzato dal pubblico italiano. Ancora una volta troveremo tra le corsie del Policlinico Ambrosiano di Milano Luca Argentero con il camice del dottor Andrea Fanti.

Una nuova annata che si preannuncia ricca di colpi di scena e anche di novità. Come ormai specificato più volte il cast della nuova annata avrà dei grossi cambiamenti rispetto al passato. Usciranno di scena personaggi molto amati dal pubblico (come Elisa, Gabriel e Carolina) e saranno previste delle new entry.

Tra i nuovi ingressi c’è, come detto, proprio Giacomo Giorgio. L’attore napoletano viene da anni particolarmente intensi. Dopo il successo di Mare Fuori e le proposte della stagione televisiva 2023/2024 (Per Elisa – Il caso Claps e Noi siamo leggenda) per Giorgio arriva una nuova importante sfida.

Nel medical drama di Rai Uno interpreterà il ruolo di Federico Lentini, uno dei nuovi specializzandi della struttura ospedaliera. “Federico è un nuovo specializzando, benestante, che ha la carriera assicurata. E infatti preferisce godersi la bella vita, viaggiare, fare surf“, ha raccontato Giacomo in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

A volere fortemente una carriera nel mondo della medicina per Federico è stato il padre del ragazzo. “Il padre però lo costringe a questi sei mesi di specializzazione. Ma poi, forse, si renderà conto di cosa significa fare il medico“, specifica tra le pagine del giornale.

Giacomo ha poi raccontato un aneddoto che gli è avvenuto sul set di Doc – nelle tue mani 3. In particolare l’attore ha rivelato di essere svenuto mentre seguiva la preparazione per entrare meglio nella parte e assisteva pertanto a un intervento chirurgico.

“Peccato che al secondo intervento a cui ho assistito, in cui asportavano un neo, sono svenuto“, ha svelato divertito tra le pagine del settimanale. Un piccolo ostacolo che rende ancora più speciale la sua partecipazione nella serie campione di ascolti delle passate stagioni.