Giacomo Giorgio tornerà a vestire i panni di Ciro in Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori? Arriva la sua risposta ufficiale

Parla Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio tornerà a vestire ancora una volta i panni di Ciro Ricci nel film prequel di Mare Fuori? È stato proprio l’attore a togliere qualsiasi dubbio sulla vicenda. Giorgio è uno dei volti più amati dai fan della serie. Nonostante il suo personaggio sia morto al termine della prima stagione, Giacomo è tornato nelle vesti di guest star in tutte le annate successive.

Proprio per questo rapporto consolidato con uno show, che lo ha consacrato come uno dei nuovi interpreti più amati della tv italiana, in molti sospettavano che sarebbe stato proprio lui il protagonista del film prequel più volte annunciato durante gli anni

Questo fino a qualche giorno fa. Nel corso delle Giornate Professionali di Sorrento infatti il produttore di Picomedia Roberto Sessa ha comunicato ufficialmente la produzione di un film prequel. La pellicola si intitola Io sono Rosa Ricci e sarà incentrata sul personaggio interpretato da Maria Esposito, divenuta ormai a tutti gli effetti una dei protagonisti principali.

Con molta probabilità pertanto il progetto si concentrerà sulla storia della giovane prima del suo arrivo all’IPM di Napoli. In tanti si sono chiesti negli scorsi giorni se Giacomo Giorgio farà parte del cast del film. A rispondere senza mezzi termini è stato proprio lui stesso in una recente storia pubblicata su Instagram.

Giacomo Giorgio – Instagram

“Ciao a tutti. Purtroppo ho visto già parecchi articoli e messaggi e quindi sono costretto ad intervenire. Solo per dirvi che io NON farò parte del prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci. Vi bacio tutti e a prestissimo“, rivela l’attore.

Niente da fare per chi sperava di conoscere qualcosa di più su Ciro attraverso il prequel. Giorgio intanto ha lavorato in questi mesi su diversi progetti. Nel 2025 lo vedremo nel cast di Belcanto, nuova fiction in costume di Rai Uno. Inoltre Giacomo sarà il protagonista della miniserie Morbo e del film tv Carosello.