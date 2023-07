News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 13 Luglio 2023

è colpa mia

Gabriel Guevara nel mirino del gossip

Gabriel Guevara è finito nuovamente nel mirino del gossip. L’attore sta ottenendo un enorme successo a livello mondiale grazie a È colpa mia, il nuovo teen movie di Prime Video che ha presentato la storia d’amore tra Nick e Noah. Questa popolarità acquisita ha, ovviamente, il suo rovescio della medaglia.

Guevara è perciò un osservato speciale da parte dei tabloid di tutto il mondo e, in particolare, quelli della Spagna. In questi giorni si è a lungo parlato della presunta love story tra l’attore e la sua collega Nicole Wallace, che nel film interpreta il ruolo di Noah. Sebbene i due si siano dimostrati molto affiatati nelle occasioni pubbliche e i fan hanno elencato una serie di video e foto che dimostrerebbero la relazione, Gabriel e Nicole hanno sempre negato un coinvolgimento sentimentale.

Ora ci risiamo e l’attore è tornato, suo malgrado, nuovamente a far parlare di sé. Nelle ultime 24 ore in Spagna infatti si parla di una presunta notte d’amore tra quest’ultimo e Aitana. A rivelarla è stata una giornalista spagnola in un podcast molto noto nel paese. Si tratta ovviamente di un rumor che riportiamo con i guanti e soltanto perché la notizia si è diffusa di ora in ora da un giornale all’altro.

Aitana è già balzata più volte agli onori della cronaca in passato. La cantante e attrice ha avuto una lunga storia d’amore con Miguel Bernardeau, che conosciamo per essere uno dei protagonisti storici di Elite. Negli ultimi mesi la cantante è stata avvistata con il collega Sebastian Yatra, noto a sua volta per aver avuto una relazione con Tini Stoessel (la Violetta della serie tv).

Né la donna né Gabriel Guevara hanno commentato, sia in positivo che in negativo, l’indiscrezione delle ultime ore. Ed è assai probabile che non lo faranno neanche. Intanto Guevara si gode l’enorme successo ottenuto da È colpa mia, che con molta probabilità avrà un secondo e un terzo capitolo.