Il fungo Cordyceps di The Last of Us esiste in natura, ma può infettare gli esseri umani e causare una pandemia zombie? Ecco la verità

The Last of Us: il fungo Cordyceps è reale, ma dobbiamo davvero preoccuparci?

Il successo della serie The Last of Us ha riportato sotto i riflettori una domanda inquietante: il fungo Cordyceps, che nella storia trasforma gli esseri umani in creature violente e infette, esiste davvero? E, soprattutto, potrebbe mai causare una pandemia zombie nel mondo reale?

La risposta breve è: sì, il Cordyceps è reale. Ma la realtà, almeno per ora, è molto meno apocalittica della fiction.

Cos’è il Cordyceps?

Il Cordyceps è un genere di funghi parassiti che esistono realmente in natura. Ce ne sono oltre 400 specie conosciute, e molte di queste infettano insetti come formiche, ragni e bruchi. Una delle più famose è Ophiocordyceps unilateralis, nota per il suo comportamento inquietante: infetta una formica, ne prende il controllo neurologico e la costringe a spostarsi in un ambiente favorevole alla crescita del fungo. Una volta lì, la uccide e cresce letteralmente dal suo corpo.

Questo fenomeno ha ispirato The Last of Us, che ha immaginato uno scenario in cui il fungo evolve al punto da colpire anche l’uomo, scatenando un’epidemia globale.

Può infettare anche gli esseri umani?

Attualmente, il Cordyceps non è pericoloso per l’uomo. Il nostro sistema immunitario, la nostra temperatura corporea e la complessità del cervello umano impediscono al fungo di avere lo stesso effetto visto negli insetti. Tuttavia, alcuni scienziati hanno messo in guardia sul fatto che, con i cambiamenti climatici, alcuni funghi potrebbero adattarsi meglio a temperature più alte, rendendoli potenzialmente più minacciosi per i mammiferi.

Lo stesso ci viene spiegato anche nella primissima scena della serie TV, dove alcuni scienziati parlano proprio dell’eventualità nel caso in cui la temperatura della Terra dovesse alzarsi.

Una pandemia zombie è possibile?

Al momento, una pandemia causata dal Cordyceps è altamente improbabile. Ma il crescente interesse della scienza per le infezioni fungine dimostra che non si tratta solo di fantasia. Nel 2023, l’OMS ha inserito diverse specie fungine nella lista delle principali minacce emergenti.

Il fungo in The Last of Us è basato su un organismo reale, ma l’idea di un’apocalisse zombie resta (per ora) nella sfera della fiction. Tuttavia, la serie ha il merito di aver acceso un faro su un argomento scientifico poco conosciuto e soprattutto un po’ inquietante.