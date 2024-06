Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 23 Giugno 2024

desperate housewives

In un’intervista Eva Longoria ha rivelato di essere in contatto con Felicity Huffman e Marcia Cross di Desperate Housewives

Le parole di Eva Longoria

Eva Longoria è ancora in contatto con le abitanti di Wisteria Lane! Se c’è una serie che ha decisamente fatto la storia della tv quella è sicuramente Desperate Housewives.

Lo show ideato da Marc Cherry definì il concetto di “dramedy” e creò una specie di ibrido perfetto tra la commedia e il drama. Quattro casalinghe di un quartiere residenziale alle prese con segreti, bugie, scontri, disastri e qualche omicidio hanno tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo per ben 8 stagioni e un totale di 180 episodi.

Sono trascorsi ormai 12 anni dalla chiusura dello show ma, nonostante questo, sembra perdurare il legame tra gran parte delle protagoniste. A confermarlo è stato proprio Eva Longoria nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa al Daily Mail.

Durante l’incontro l’interprete di Gabrielle Solis ha confermato di essere ancora in contatto con alcune delle protagoniste originali escludendone però una. “Parlo sempre con Felicity Huffman. Parlo molto con Marcia Cross, ma probabilmente quello con cui parlo di più è Ricardo Antonio Chavira, Carlos, mio marito. E Jesse Metcalfe“, ha dichiarato l’attrice.

Manca qualcuna delle casalinghe originali nell’elenco? Esattamente. Ci riferiamo a Teri Hatcher, interprete di Susan Mayer per l’intera durata dello show. Negli anni in cui lo show andava in onda si è a lungo parlato di problemi sul set tra quest’ultima e il resto delle colleghe.

Queste nuove dichiarazioni vanno ad alimentare quei rumor che non sono mai stati spenti con il passare del tempo. In un’intervista di qualche mese fa la Longoria ha anche parlato di un possibile spinoff della serie.

Eva ha confermato che sarebbe la prima a firmare nel caso in cui le venisse proposta questa opportunità. “Sarei la prima a firmare per un reboot. Mi manca tanto Gabby. Mi manca essere Gabby Ruiz“, ha dichiarato.

Leggi anche: Nicola Coughlan ha una foto di lei e Luke Newton nella cover dello smartphone

Longoria ha poi aggiunto che ha parlato molte volte di questa possibilità con Marc Cherry. “Sente che non c’è un bisogno adesso. Per il bene di un reboot, non lo farebbe. È come se dicesse: ‘Cosa ho da dire con questi personaggi che non abbiamo già sfruttato a fondo?‘”, ha raccontato.